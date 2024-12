Am Kreisverkehr in der Nürnberger Straße hat sich am Mittwochabend ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 46-Jähriger gegen 22 Uhr stadtauswärts. Als er in den Kreisverkehr einbiegen wollte, übersah er ein Fahrzeug, das dort fuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5.500 Euro. (AZ)

