Fahrer übersieht rote Ampel und fährt auf Auto auf

Auf der B25 in Nördlingen ist es Mittwochabend zu einem Auffahrunfall gekommen. Laut Polizei musste eine 26-jährige Autofahrerin an der Ampel anhalten, da diese auf Rotlicht umschaltete. Ein 24-jähriger Autofahrer, der hinter der Frau fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Auto der Frau auf. Auch hier blieben die Unfallbeteiligten glücklicherweise unverletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.500 Euro. Das Auto des 24-Jährigen musste abgeschleppt werden. (AZ)

