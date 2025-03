Geschädigter nach Unfall auf der B 466 gesucht

Am Mittwoch hat sich auf der B 466, Höhe Pfäfflingen, ein Unfall ereignet, bei dem der geschädigte Unfallbeteiligte flüchtete. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer fuhr von Pfäfflingen kommend nach links auf die B 466 ein und übersah dabei den in Richtung Oettingen fahrenden Pkw-Fahrer. Es kam dadurch zu einer leichten Streifkollision, wobei ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher wartete an der Unfallstelle, da der geschädigte Unfallbeteiligte allerdings nicht zur Unfallstelle zurückkehrte, meldete der 31-Jährige den Unfall pflichtgemäß bei der Polizei. Der Unfallbeteiligte fuhr vermutlich einen dunklen SUV. Der Fahrer des Fahrzeugs, sowie Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden. (AZ)

