Unfall auf der B25 führt zu 8000 Euro Sachschaden

Auf der B25 ist es am Dienstagvormittag zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstanden ist. Ein 35-Jähriger befuhr die B466 von Oettingen kommend und bog nach links auf die B25 in Richtung Möttingen ab. Dabei nahm er von links ein Auto wahr, das auf die B 466 abbog. Die dahinter fahrende 67-jährige Autofahrerin registrierte er allerdings nicht und fuhr deshalb in den Einmündungsbereich der B 25. Die Frau konnte die Kollision nicht mehr vermeiden. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Möttingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis