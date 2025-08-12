Leitplanke auf B25 beschädigt: Unbekannter fuhr nach Unfall einfach weiter

Ein Unfall hat sich im Zeitraum zwischen dem 7. und 11. August auf der Bundesstraße 25 in Nördlingen ereignet. Mitarbeiter der Straßenbaubehörde stellten laut Polizeibericht im Bereich der Einmündung zur Bundesstraße 466 eine Beschädigung an den dortigen Leitplanken fest. Der Unfallverursacher befuhr die B25 von Donauwörth kommend in Richtung Dinkelsbühl und kam kurz nach der Einmündung zur B 466 nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei er hierbei die Leitplanken touchierte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

