Unfall auf der B466: Pkw touchiert Leitplanke nach Ausweichmanöver - Zeugen und Fahrer gesucht

Auf der B466 hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Unfall ereignet. Ein junger Mann fuhr mit seinem Auto von Nördlingen in Richtung Oettingen. Auf Höhe Löpsingen kam ihm ein Wagen mit einem bislang unbekannten Fahrer entgegen und kreuzte die Gegenfahrbahn so stark, dass der junge Mann ausweichen musste und mit seinem Auto die Leitplanke touchierte. Es kam zu keiner Kollision, doch das Auto wurde an der rechten Seite stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen des Vorfalls und der Fahrer des anderen Autos werden gebeten, sich bei der Polizei unter 09081/2956-0 zu melden. (AZ)

