4000 Euro Schaden verursacht und geflüchtet

Ein Auto ist am Samstag auf der Kaiserwiese in Nördlingen beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, parkte ein 55-Jähriger seinen Wagen dort am Nachmittag. Als er gegen circa 22 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er im hinteren Bereich, auf der linken Fahrzeugseite, einen Streifschaden fest. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mindestens 4000 Euro belaufen. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise. (AZ)

