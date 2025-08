Unfall auf der Romantischen Straße: 78-Jährige übersieht Auto

Beim Einfahren in die Romantische Straße ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stand eine 78-Jährige mit ihrem Wagen in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand. Als sie ihre Fahrt in Richtung Donauwörth fortsetzen wollte, übersah sie beim Einfahren in den fließenden Verkehr das Auto einer 42-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro entstand. (AZ)

