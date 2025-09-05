Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Unfall auf Parkplatz in Nördlingen: 25-Jähriger übersieht 64-Jährigen im Auto

Nördlingen

Unfall in Nördlingen: 25-Jähriger übersieht anderes Auto

Der Mann war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes unterwegs. Den Wagen eines 64-Jährigen übersieht er.
    • |
    • |
    • |
    In Nördlingen hat sich am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ein Unfall ereignet.
    In Nördlingen hat sich am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ein Unfall ereignet. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    In der Nördlinger Raiffeisenstraße hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet. Laut Polizeibericht fuhr ein 64-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto auf der Zufahrt des Parkplatzes des dortigen Verbrauchermarktes. Zur gleichen Zeit fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Parkplatz und wollte nach links auf die Zufahrt einbiegen. Dabei übersah er den Pkw des anderen Autofahrers und touchierte diesen auf der rechten Seite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden