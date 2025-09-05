Unfall in Nördlingen: 25-Jähriger übersieht anderes Auto

In der Nördlinger Raiffeisenstraße hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet. Laut Polizeibericht fuhr ein 64-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto auf der Zufahrt des Parkplatzes des dortigen Verbrauchermarktes. Zur gleichen Zeit fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Parkplatz und wollte nach links auf die Zufahrt einbiegen. Dabei übersah er den Pkw des anderen Autofahrers und touchierte diesen auf der rechten Seite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. (AZ)

