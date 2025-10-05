Pferd getötet: Unfall zwischen Unterschwaningen und Altentrüdingen

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem reiterlosen Pferd ist es auf der Staatsstraße zwischen Unterschwaningen und Altentrüdingen gekommen. Laut Polizeibericht fuhr ein 30-Jähriger am Sonntag gegen 0.30 Uhr in nördliche Richtung. Dabei erfasste er ein Pferd, das auf der Fahrbahn unterwegs war. Der Fahrer trug keine Verletzungen davon, doch das Pferd wurde tödlich verletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro. Ein weiteres reiterloses Pferd wurde durch die alarmierte Altentrüdinger Feuerwehr eingefangen. Den Besitzer konnte man noch nicht ausfindig machen. (AZ)

