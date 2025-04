Unfall bei Hainsfarth mit 16.000 Euro Schaden

Am Freitag hat eine 61-jährige Autofahrerin beim Einfahren von Megesheim auf die B 466 in Richtung Oettingen auf Höhe Hainsfarth einen Unfall verursacht. Sie übersah das Auto eines 53-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten Bundesstraße in Richtung Westheim unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem nach Angaben der Polizei zum Glück niemand verletzt wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)

