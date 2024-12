Verkehrsunfall bei Munningen: Fahrer mit 2,7 Promille kippt mit Kleintransporter

Bei Munningen hat sich am Montagabend ein Unfall ereignet, bei dem ein Mann verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, war ein 54-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf der Staatsstraße von Wechingen kommend in Richtung Oettingen unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr bei Munningen geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und schleuderte geradeaus über den Kreisverkehr. Der Kleintransporter kippte nach rechts und kam schließlich im angrenzenden Feld zum Erliegen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Er selbst wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Die Feuerwehren Oettingen und Munningen waren mit etwa 30 Personen im Einsatz. (AZ)

