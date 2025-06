Auto übersehen: 6000 Euro Schaden nach Unfall

Ein Unfall hat sich am Dienstagvormittag bei Oettingen ereignet. Eine 69-jährige Autofahrerin fuhr auf der Ortsverbindungsstraße von Lehmingen kommend und wollte auf die Staatsstraße einfahren. Beim Einbiegen übersah die Frau laut Polizeibericht allerdings einen in Richtung Auhausen fahrenden 70-jährigen Pkw-Fahrer und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt. (AZ)

