Unfall an der St2212 bei Schmähingen: Staatsstraße ist gesperrt

Ein Unfall hat sich am Freitagnachmittag in der Mühlbachstraße in Schmähingen ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, habe sich der Unfall wohl aufgrund einer Vorfahrtsverletzung ereignet, Genaueres könne man aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Der Unfall habe sich an der Einmündung zur Staatsstraße 2212 ereignet, die in diesem Bereich gesperrt ist. Die Umleitung erfolge über Balgheim. (AZ)

