Autofahrer übersieht E-Scooter-Fahrerin: Unfall am Kreisverkehr

Ein Autofahrer hat am Donnerstag, gegen 16 Uhr, eine E-Scooter-Fahrerin angefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Wagen auf der Lerchenstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 64-Jährige mit ihrem E-Scooter widerrechtlich auf den Fußgängerüberweg am Kreisverkehr ein. Der 77-Jährige übersah die Frau, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die 64-Jährige stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (AZ)

