Zwei Autos stoßen im Kreisverkehr zusammen

Zu einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr in Oettingen ist es am Dienstag gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 57-jähriger Mann gegen 22.15 Uhr mit seinem Auto die Spitalgasse in Richtung Kreisverkehr. Zur gleichen Zeit befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Wagen denselben Kreisverkehr von der Schützenstraße kommend. Als der 57-Jährige mit seinem Auto in den Kreisverkehr einbog, übersah er das bereits dort befindliche Auto des 61-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. (AZ)

