Zu einem Unfall ist es am Mittwoch, 1. Januar, auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Würzburger Straße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 22-Jähriger mit seinem Auto aus einer Parkbucht fahren und übersah dabei den hinter ihm vorbeifahrenden Wagen eines 38-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.500 Euro. (AZ)

