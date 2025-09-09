Frau will Baggerfahrer überholen, als der auf einmal links abbiegt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 12.10 Uhr im Wallersteiner Ortsteil Ehrigen ereignet. Ein 18-jähriger Mann befuhr mit einem Mobilbagger die Melchior-Meyr-Straße in Richtung Nördlingen. Hinter diesem Bagger fuhr eine 65-Jährige mit ihrem Pkw. Als die Frau den Bagger überholen wollte, bog der 18-Jährige laut Polizeiangaben plötzlich nach links in Richtung Im Weiler ein, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Baggerfahrer hatte den Angaben nach seine Abbiegeabsicht nicht rechtzeitig angekündigt, sodass dies für die Frau nicht erkennbar war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro Euro. (AZ)

