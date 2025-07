Unfall an der Heimostraße: 72-Jährige missachtet Vorfahrt

Ein Unfall hat sich am Montag um 9.50 Uhr an der Kreuzung Heimostraße/Hauptstraße in Hainsfarth ereignet. Eine 72-jährige Pkw-Fahrerin, die die Hauptstraße befuhr, missachtete laut Polizeibericht die Vorfahrt einer 48-jährigen Pkw-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei der Geschädigten Alkoholgeruch fest und führten eine Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 0,74 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden. Die 48-Jährige erhält nun ein Bußgeld und Fahrverbot. Die Unfallverursacherin erhält ebenfalls ein Bußgeld. (AZ)

