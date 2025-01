Nördlingen 3000 Euro Schaden: Frau übersieht Fahrzeug beim Abbiegen

Bei einem Abbiegemanöver in der Innenstadt übersah eine Autofahrerin ein anderes Fahrzeug, was zu einem Zusammenstoß führte. Ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Bürgermeister-Reiger-Straße/Augsburger Straße verursacht 3000 Euro Sachschaden.