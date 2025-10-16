Icon Menü
Unfall in Neresheim: Autofahrerin fährt Kind am Zebrastreifen an

Nördlingen

Kind wird von Auto angefahren und leicht verletzt

Ein Zwölfjähriger ist in Neresheim von einer Autofahrerin angefahren worden. Die Polizei schildert: Der Junge habe nicht auf den Verkehr geachtet.
    Ein zwölf Jahre alter Junge ist in Neresheim angefahren worden.
    Ein zwölf Jahre alter Junge ist in Neresheim angefahren worden. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Ein Unfall hat sich am Donnerstagmorgen gegen 6.35 Uhr in Neresheim ereignet. Ein Zwölfjähriger überquerte nach Angaben der Polizei einen Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße, ohne auf den Verkehr zu achten, da er in Eile gewesen sei. Eine heranfahrende 48-jährige Autofahrerin habe trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern können. Dabei wurde der Zwölfjährige leicht verletzt, so die Beamten. (AZ)

