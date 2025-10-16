Kind wird von Auto angefahren und leicht verletzt

Ein Unfall hat sich am Donnerstagmorgen gegen 6.35 Uhr in Neresheim ereignet. Ein Zwölfjähriger überquerte nach Angaben der Polizei einen Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße, ohne auf den Verkehr zu achten, da er in Eile gewesen sei. Eine heranfahrende 48-jährige Autofahrerin habe trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern können. Dabei wurde der Zwölfjährige leicht verletzt, so die Beamten. (AZ)
Nördlingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden