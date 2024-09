Unfall an der Lerchenstraße: Rollerfahrer stürzt

Ein 67 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Unfall in der Lerchenstraße in Nördlinen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, mit seinem Roller auf der Nürnberger Straße stadteinwärts, um an der Kreuzung zur Lerchenstraßen nach links in diese einzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt zeigte die Ampel für den 67-Jährigen grün.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 39-jähriger Autofahrer auf der Nürnberger Straße stadtauswärts. Er wollte mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung nach rechts in die Lerchenstraße einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt stand für ihn die Ampel auf Rot. Für Rechtsabbieger ist ein „Grünpfeil“ angebracht. Der Vorrang gegenüber den entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern muss jedoch gewährt werden. Beim Abbiegen nach rechts missachtet der 39-Jährige dies.

Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, bremst der Rollerfahrer stark ab und stürzt zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (AZ)