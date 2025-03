17-jähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Ein Verkehrsunfall hat sich laut Polizei am Donnerstag, 6. März, gegen 9.50 Uhr in der Wemdinger Straße ereignet. Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad verbotenerweise auf dem Gehweg der Wemdinger Straße entgegen der Fahrtrichtung stadteinwärts. Als eine 55-jährige Frau mit ihrem Wagen stadtauswärts fuhr und auf Höhe einer Grundstückseinfahrt nach rechts in diese einbiegen wollte, übersah sie den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 17-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. (AZ)

Wemdinger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis