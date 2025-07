Kollision zwischen zwei Autofahrerinnen in Nördlingen verursacht Sachschaden von 6000 Euro

Eine 22-jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag beim Abbiegen mit einer 34-Jährigen kollidiert. Die 22-Jährige war im Anton-Jaumann-Industrie-Park in Nördlingen unterwegs und wollte in die Krankenhausstraße abbiegen. Dazu hielt sie zunächst an, um ein Auto passieren zu lassen. Beim anschließenden Abbiegen übersah sie allerdings die von links heranfahrende, bevorrechtigte Autofahrerin und kollidierte mit deren Fahrzeug. Die 34-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Laut Polizeibericht entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Nördlingen regelten bei der Unfallaufnahme den Verkehr und reinigten im Anschluss die Fahrbahn. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis