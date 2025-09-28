Icon Menü
Unfall in Nördlingen: 3000 Euro Schaden nach Missgeschick beim Einparken

Nördlingen

Unaufmerksam beim Einparken: 3000 Euro Sachschaden

In der Nördlinger Altstadt kommt es am Freitagabend zum Zusammenstoß zweier Autos. Ein Autofahrer wollte in eine freie Parklücke einfahren.
    •
    •
    •
    Beim Einparken hat ein Mann in Nördlingen ein anderes Auto übersehen.
    Beim Einparken hat ein Mann in Nördlingen ein anderes Auto übersehen. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, in Nördlingen auf der Straße „Bei den Kornschrannen“ gekommen. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Fahrzeuge beteiligt, die in nördlicher Richtung unterwegs waren. Während der Suche nach einem Parkplatz setzte der Fahrer des ersten Fahrzeugs sein Auto zurück, um in eine freie Parklücke einzufahren. Dabei übersah er den hinter ihm stehenden Fahrer, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (AZ)

