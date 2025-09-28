Unaufmerksam beim Einparken: 3000 Euro Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, in Nördlingen auf der Straße „Bei den Kornschrannen“ gekommen. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Fahrzeuge beteiligt, die in nördlicher Richtung unterwegs waren. Während der Suche nach einem Parkplatz setzte der Fahrer des ersten Fahrzeugs sein Auto zurück, um in eine freie Parklücke einzufahren. Dabei übersah er den hinter ihm stehenden Fahrer, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis