Vorfahrtsverletzung: Fahrer wird auf Verkehrsinsel geschleudert

Bei einer Kollision an einer Kreuzung in Nördlingen am Donnerstag ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei befuhr ein 49-Jähriger gegen 23.15 Uhr die Krankenhausstraße in Richtung Hochwegbrücke. An der Kreuzung zur Augsburger Straße übersah er allerdings den von rechts stadteinwärts fahrenden, bevorrechtigten 53-jährigen Autofahrer. Durch die Kollision der Fahrzeuge drehten sich diese um die eigene Achse und der 53-Jährige wurde auf eine Verkehrsinsel geschleudert. Der Mann erlitt diverse Prellungen durch den Unfall und musste über die Beifahrerseite geborgen werden, da sich die Fahrertür nicht mehr öffnen ließ. Die Feuerwehr Nördlingen war mit 21 Einsatzkräfte zur Bergung und Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8100 Euro. (AZ)

