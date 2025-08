66-Jährige verletzt: Autofahrer übersieht Radfahrerin in Nördlingen

Eine 66-jährige Radfahrerin wurde bei einem Unfall mit einem Auto in Nördlingen verletzt. Laut Polizeibericht fuhr die Frau am vergangenen Freitag gegen 7.25 Uhr auf der Wemdinger Straße stadteinwärts. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Tesla-Fahrer An der Deininger Mauer und bog angeblich nach links in das Deininger Tor ab, obwohl dies verboten ist. Hierbei übersah er die Radfahrerin, wodurch diese stürzte. Sie erlitt Schürfwunden und Prellungen, die ärztlich versorgt werden mussten. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls, die sich unter Telefon 09081/2956-0 melden sollen. (AZ)

