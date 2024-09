Rote Ampel zu spät erkannt: Sattelzüge stoßen zusammen

Ein Unfall hat sich am Dienstag gegen 9.15 Uhr in Nördlingen ereignet. Der 38-jährige Fahrer eines Sattelzuges musste an der Ampel zur Carl-Heuchel-Straße verkehrsbedingt bei Rot anhalten. Dies erkannte laut Polizeibericht eine dahinter fahrende 26-jährige Frau in ihrem Sattelzug zu spät und fuhr auf den Anhänger des 38-Jährigen auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. (AZ)