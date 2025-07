6000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagvormittag. Wie die Polizei berichtet, bog eine 84-jährige Pkw-Fahrerin von der Herrengasse nach links auf die Berger Straße ab und missachtete dabei die Vorfahrtsregelung. Sie stieß gegen die von rechts kommende bevorrechtigte 83-jährige Pkw-Fahrerin. So entstand der Sachschaden an beiden Fahrzeugen. (AZ)

