20-Jähriger verusacht 5000 Euro Schaden bei Unfall

Ein Unfall hat sich am Mittwoch gegen 13 Uhr in Oettingen ereignet. Ein 20-jähriger Autofahrer fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Munninger Straße und wollte dann nach links in diese abbiegen. Dabei übersah er laut Polizeiangaben einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Pkw eines 56-Jährigen, der nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro entstand. (AZ)

