Eine missachtete Vorfahrt hat am Freitagabend zu einem Unfall in Oettingen geführt. Gegen 19.35 Uhr ereignete sich der Zusammenstoß am Kreisverkehr bei der Wörnitzbrücke. Eine 60-Jährige hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr ein anderes Auto übersehen. Der Schaden beläuft sich laut der Polizei auf rund 11.000 Euro. (AZ).

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis