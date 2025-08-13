Icon Menü
Unfall in Oskar-Mayer-Straße: Autofahrer übersieht Radfahrerin beim Rückwärtsfahren

Nördlingen

Autofahrer übersieht Radfahrerin in der Oskar-Mayer-Straße

Ein Verkehrsunfall in der Oskar-Mayer-Straße ereignete sich am Dienstagvormittag, als ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren eine Radfahrerin übersah.
    Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Dienstag leicht verletzt worden.
    Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Dienstag leicht verletzt worden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolfoto)

    In der Oskar-Mayer-Straße ist es am Dienstagvormittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 60-Jähriger mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt auf die Oskar-Mayer-Straße einfahren. Dabei übersah er eine 70-Jährige mit ihrem Fahrrad, die auf dem Gehweg ortseinwärts fuhr. Die Frau stürzte vom Fahrrad und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)

