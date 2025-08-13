Autofahrer übersieht Radfahrerin in der Oskar-Mayer-Straße

In der Oskar-Mayer-Straße ist es am Dienstagvormittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 60-Jähriger mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt auf die Oskar-Mayer-Straße einfahren. Dabei übersah er eine 70-Jährige mit ihrem Fahrrad, die auf dem Gehweg ortseinwärts fuhr. Die Frau stürzte vom Fahrrad und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)

