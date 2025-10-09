Icon Menü
Unfall in Reimlingen: Polizei sucht flüchtigen Fahrer nach Schaden an Holzzaun

Reimlingen

Unbekannter fährt gegen Holzzaun und dann einfach weiter

Ein Holzzaun in Reimlingen wird durch einen Unfall beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet.
    Ein Holzzaun ist in Reimlingen beschädigt worden.
    Ein Holzzaun ist in Reimlingen beschädigt worden. Foto: Marius Becker, dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat einen Holzzaun an einem Wohnhaus am Kirchberg in Reimlingen beschädigt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Verursacher vom 7. auf den 8. Oktober gegen die Abgrenzung und entfernte sich, ohne sich um den Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern. Auch die Bodenplatte wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen können sich unter Telefon 09081/29560 bei der Polizei melden. (AZ)

