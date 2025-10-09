Unbekannter fährt gegen Holzzaun und dann einfach weiter

Ein Unbekannter hat einen Holzzaun an einem Wohnhaus am Kirchberg in Reimlingen beschädigt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Verursacher vom 7. auf den 8. Oktober gegen die Abgrenzung und entfernte sich, ohne sich um den Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern. Auch die Bodenplatte wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen können sich unter Telefon 09081/29560 bei der Polizei melden. (AZ)

