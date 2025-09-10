Vorfahrt missachtet: Auto von Seniorin muss abgeschleppt werden

Ein Unfall hat sich am Dienstag in Riesbürg ereignet. Gegen 17.20 Uhr wollte eine 71-Jährige mit ihrem Auto aus einem Parkplatz am Goldberg auf die K3305 auffahren. Hierbei missachtete sie laut Polizeiangaben die Vorfahrt einer 23-Jährigen, die aus Richtung Pflaumloch kam. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Das Auto der Seniorin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)

