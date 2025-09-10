Icon Menü
Unfall in Riesbürg: Seniorin missachtet Vorfahrt – Sachschaden von 10.000 Euro

Riesbürg

Vorfahrt missachtet: Auto von Seniorin muss abgeschleppt werden

Eine 71-Jährige wollte mit ihrem Auto auf die K3305 in Riesbürg fahren, übersah aber eine andere Autofahrerin. Der Schaden ist fünfstellig.
    Ein Unfall hat sich in Riesbürg ereignet.
    Ein Unfall hat sich in Riesbürg ereignet. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Ein Unfall hat sich am Dienstag in Riesbürg ereignet. Gegen 17.20 Uhr wollte eine 71-Jährige mit ihrem Auto aus einem Parkplatz am Goldberg auf die K3305 auffahren. Hierbei missachtete sie laut Polizeiangaben die Vorfahrt einer 23-Jährigen, die aus Richtung Pflaumloch kam. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Das Auto der Seniorin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)

