Vorfahrt missachtet: 64-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Eine 64-Jährige ist bei einem Unfall bei Trochtelfingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 77-Jähriger mit seinem Ford aus Trochtelfingen kommend auf die Kreisstraße 3316 einbiegen. Dabei missachtete er, dass eine 25-jährige Mercedesfahrerin Vorfahrt hatte, die von Utzmemmingen in Richtung Härtsfeldhausen fuhr. Beide Autos stießen zusammen. Die 64-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. (AZ)

