Unfall in Trochtelfingen: 64-Jährige schwer verletzt

Trochtelfingen

Vorfahrt missachtet: 64-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Trochtelfingen wurde eine 64-Jährige schwer verletzt, als ein 77-Jähriger die Vorfahrt einer 25-Jährigen missachtete.
    Die Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
    Die Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Foto: Monika Skolimowska/dpa/dpa-tmn (Symbolbild)

    Eine 64-Jährige ist bei einem Unfall bei Trochtelfingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 77-Jähriger mit seinem Ford aus Trochtelfingen kommend auf die Kreisstraße 3316 einbiegen. Dabei missachtete er, dass eine 25-jährige Mercedesfahrerin Vorfahrt hatte, die von Utzmemmingen in Richtung Härtsfeldhausen fuhr. Beide Autos stießen zusammen. Die 64-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. (AZ)

