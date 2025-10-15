Fahrer will Lkw Überholen während er selbst überholt wird

Ein Unfall hat sich am Dienstagmorgen in Wechingen ereignet. Ein 36-jähriger Autofahrer wollte auf der Staatsstraße von Munningen in Richtung Wechingen einen vor ihm fahrenden Kleintransporter und einen Lkw überholen. Als der Überholende bereits auf Höhe des Kleintransporters war, setzte dieser laut Polizeibericht ebenfalls zum Überholen an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Pkw-Fahrer scharf nach links aufs Bankett ausweichen. Hierbei beschädigte er an seinem Pkw die vordere Stoßstange, der Schaden liegt bei etwa 1500 Euro. Zu einer Berührung zwischen dem Pkw und dem Kleintransporter kam es nicht. (AZ)
Wechingen
