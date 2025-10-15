Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Unfall in Wechingen: Überholen von Kleintransporter löst Ausweichmanöver aus

Wechingen

Fahrer will Lkw Überholen während er selbst überholt wird

Ein Autofahrer will einen Kleintransporter überholen. Als er neben ihm fährt, setzt dieser ebenfalls zum Überholen an. Der Autofahrer versucht auszuweichen.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unfall hat sich in Wechingen ereignet.
    Ein Unfall hat sich in Wechingen ereignet. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Ein Unfall hat sich am Dienstagmorgen in Wechingen ereignet. Ein 36-jähriger Autofahrer wollte auf der Staatsstraße von Munningen in Richtung Wechingen einen vor ihm fahrenden Kleintransporter und einen Lkw überholen. Als der Überholende bereits auf Höhe des Kleintransporters war, setzte dieser laut Polizeibericht ebenfalls zum Überholen an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Pkw-Fahrer scharf nach links aufs Bankett ausweichen. Hierbei beschädigte er an seinem Pkw die vordere Stoßstange, der Schaden liegt bei etwa 1500 Euro. Zu einer Berührung zwischen dem Pkw und dem Kleintransporter kam es nicht. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden