Mann übersieht Autofahrerin: 15.000 Euro Schaden

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 20 Uhr in Nördlingen ereignet. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer fuhr auf dem Inneren Ring in Nördlingen in westlicher Fahrtrichtung und wollte auf Höhe der Würzburger Straße nach links in die Innenstadt einbiegen. Hierbei übersah er laut Polizeibericht eine 29-jährige Pkw-Fahrerin, die ihm entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro entstand. Die Beteiligten wurden nicht verletzt. (AZ)