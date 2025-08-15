Drogen und Alkohol: Auto und E-Scooter prallen zusammen

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss hat ein 34-Jähriger laut Polizei einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht war der Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0.45 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Staatsstraße von Fessenheim in Richtung Wechingen unterwegs. Nachdem er sich zum Linksabbiegen auf die Abbiegespur eingeordnet hatte, wollte eine nachfolgende Autofahrerin auf der Hauptspur ordnungsgemäß rechts an ihm vorbeifahren. Als der 34-Jährige jedoch plötzlich wieder auf die Spur der Autofahrerin zog, konnte diese einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Infolgedessen stürzte der 34-Jährige und zog sich leichte Verletzungen an der linken Seite zu. Die Polizeibeamten konnten während der Unfallaufnahme deutlich drogen- und alkoholbedingte Ausfallerscheinungen feststellen. Vortests bestätigten diesen Verdacht, weswegen eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der E-Scooter wurde vorläufig sichergestellt. Gegen dessen Fahrer wurde eine Strafanzeige erstellt. Der beteiligte Wagen wurde an der Front beschädigt - Schadenshöhe ca. 1500 Euro. Dessen Insassen blieben unverletzt. (AZ)

