Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Unfall mit E-Scooter: 34-Jähriger unter Drogen und Alkohol in Wechingen verletzt

Wechingen

Drogen und Alkohol: Auto und E-Scooter prallen zusammen

Ein 34-Jähriger verursachte unter Alkohol- und Drogeneinfluss bei Wechingen einen Unfall mit einem E-Scooter.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unfall mit einem E-Scooter hat sich in der Nacht auf Donnerstag bei Wechingen ereignet.
    Ein Unfall mit einem E-Scooter hat sich in der Nacht auf Donnerstag bei Wechingen ereignet. Foto: Jens Büttner/dpa (Symbolbild)

    Unter Alkohol- und Drogeneinfluss hat ein 34-Jähriger laut Polizei einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht war der Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0.45 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Staatsstraße von Fessenheim in Richtung Wechingen unterwegs. Nachdem er sich zum Linksabbiegen auf die Abbiegespur eingeordnet hatte, wollte eine nachfolgende Autofahrerin auf der Hauptspur ordnungsgemäß rechts an ihm vorbeifahren. Als der 34-Jährige jedoch plötzlich wieder auf die Spur der Autofahrerin zog, konnte diese einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Infolgedessen stürzte der 34-Jährige und zog sich leichte Verletzungen an der linken Seite zu. Die Polizeibeamten konnten während der Unfallaufnahme deutlich drogen- und alkoholbedingte Ausfallerscheinungen feststellen. Vortests bestätigten diesen Verdacht, weswegen eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der E-Scooter wurde vorläufig sichergestellt. Gegen dessen Fahrer wurde eine Strafanzeige erstellt. Der beteiligte Wagen wurde an der Front beschädigt - Schadenshöhe ca. 1500 Euro. Dessen Insassen blieben unverletzt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden