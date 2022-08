Nach Unfall am Nördlinger Netto sucht die Polizei eine Autofahrerin

Ein Radfahrer und eine Autofahrerin stoßen in der Wemdinger Straße zusammen. Die Beteiligten einigen sich ohne Polizei. Warum die Frau sich nun melden soll.

Zwischen einer Autofahrerin und einem 18-jährigen Radler hat sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall am Netto in der Wemdinger Straße in Nördlingen ereignet. Die Pkw-Fahrerin soll den bevorrechtigten Radfahrer nach Angaben der Polizei beim Einfahren in die Wemdinger Straße übersehen haben. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der Verkehrsbeteiligten, bei dem der Radfahrer stürzte.

Die Unfallbeteiligten einigten sich an der vor Ort, tauschten allerdings nicht die Personalien aus. Als der 18-Jährige dann zu Hause war, ließ vermutlich der Schock nach und er bekam Schmerzen im Handgelenk und Knie. Die Fahrerin des Pkw wird nun gebeten sich bei der Polizei Nördlingen bezüglich der Schadensregulierung unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden. Zeugen, die Angaben zu der Frau machen können, werden ebenfalls gebeten sich zu melden. (AZ)