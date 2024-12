Unfall auf der Don5 in Wechingen mit Sattelzug: 15.000 Euro Schaden

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag um 7.45 Uhr auf der Kreisstraße DON5 im südlichen Bereich der Kreuzung zur Straße Im Oberdorf in Wechingen ereignet. Zur Unfallzeit herrschte erhöhtes Verkehrsaufkommen, als ein 63-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug an der rechten Seite der Kreisstraße stand, um zu wenden. Unklar sei noch, ob er den Wendevorgang bereits begonnen hatte, heißt es im Polizeibericht. Eine nachfolgende 51-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies zu spät. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. (AZ)

