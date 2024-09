Verkehrsunfall bei Hohenaltheim: Zwei Kinder unter den Verletzten

Mehrere Leichtverletzte, darunter zwei Kinder, und ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 11.15 Uhr bei Hohenaltheim ereignet hat. Laut Polizei kam ein 45-jähriger Autofahrer vom Weiherhof und wollte nach rechts in Richtung Hohenaltheim abbiegen. Dabei übersah er eine 27-jährige Autofahrerin, die von Nördlingen in Richtung Hohenaltheim fuhr. Die Frau konnte trotz Vollbremsung und einem Ausweichversuch nach rechts den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der Wagen des 45-Jährigen einmal um die eigene Achse gedreht und kam im Straßengraben zum Stehen. Im Pkw des 45-Jährigen war eine 37-Jährige mit ihren beiden Kindern im Alter von 1 und 5 Jahren. Alle Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Hohenaltheim, Niederaltheim und Ederheim bargen die Verletzten und regelten den Verkehr. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)

