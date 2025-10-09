Sprinter kracht in Auto: Unfall bei Neresheim sorgt für hohen Sachschaden

Ein 45-jähriger Fahrer ist am Mittwoch auf der L1070 bei Riepach mit seinem Sprinter auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Nach Angaben der Polizei wollte ein Autofahrer gegen 14 Uhr nach links auf einen Feldweg abbiegen, als es wegen zu geringem Abstand zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge wurden in den Feldweg geschoben und blieben dort stehen. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (AZ)

