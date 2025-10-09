Icon Menü
Unfall Neresheim verursacht hohen Sachschaden auf L1070 nach Kollision

Neresheim

Sprinter kracht in Auto: Unfall bei Neresheim sorgt für hohen Sachschaden

Ein Sprinter kollidiert auf der L1070 mit einem abbiegenden Fahrzeug.
    Die Polizei sucht noch nach den mutmaßlichen Angreifern, eine erste Fahndung blieb erfolglos. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein 45-jähriger Fahrer ist am Mittwoch auf der L1070 bei Riepach mit seinem Sprinter auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Nach Angaben der Polizei wollte ein Autofahrer gegen 14 Uhr nach links auf einen Feldweg abbiegen, als es wegen zu geringem Abstand zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge wurden in den Feldweg geschoben und blieben dort stehen. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (AZ)

