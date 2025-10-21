Lkw touchiert Verkehrsschild und flüchtet – Polizei sucht Hinweise

Zu einem Verkehrsunfall ist es am 20. Oktober in der Bürgermeister-Reiger-Straße gegen 12 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer eines Lkw stadteinwärts in Richtung Reimlinger Tor abbiegen und touchierte dabei den Pfosten eines Verkehrszeichens. Anschließend stieg der Mann aus, um den Schaden zu begutachten. Dann setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall, der dies bei der Polizei meldete. Der Mann konnte lediglich angeben, dass es sich um einen Lkw mit ausländischer Zulassung gehandelt hatte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (AZ)

