Unfall zwischen Deiningen und Fessenheim: 17-Jähriger verletzt

Deiningen/Fessenheim

17-Jähriger bei Unfall zwischen Deiningen und Fessenheim verletzt

Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades soll zwischen Deiningen und Fessenheim einem Auto aufgefahren sein. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.
    Beim Zusammenstoß eines Leichtkraftrades und eines Autos zwischen Deiningen und Fessenheim wurde ein 17-Jähriger verletzt.
    Beim Zusammenstoß eines Leichtkraftrades und eines Autos zwischen Deiningen und Fessenheim wurde ein 17-Jähriger verletzt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Bei einem Unfall zwischen Deiningen und Fessenheim ist der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am vergangenen Dienstag gegen 17.20 Uhr auf der Staatsstraße. Zu dem Zeitpunkt herrschte Starkregen mit einer eingeschränkten Sichtweite von etwa 50 Metern. Eine 45-Jährige fuhr mit ihrem Auto in Richtung Fessenheim und musste wetter- und verkehrsbedingt bremsen. Der 17-Jährige auf dem Leichtkraftrad, der hinter ihr fuhr, erkannte dies wohl zu spät und stieß gegen das Auto. Anschließend stürzte er und zog sich dadurch mittelschwere Verletzungen zu. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Leichtkraftrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden beträgt etwa 3000 Euro. (AZ)

