Unfall zwischen zwei Autos in Nördlingen: Blinker falsch gesetzt

Nördlingen

Blinker falsch gesetzt: Zwei Autos stoßen in Nördlingen zusammen

Auf dem Inneren Ring in Nördlingen kollidierten zwei Autos. Ursache war wohl, dass ein 59-Jähriger seinen Blinker zur falschen Zeit gesetzt hatte.
    Eine Frau wollte aus dem Parkplatz Kaiserwiese auf den Inneren Ring in Nördlingen biegen. Dabei stieß sie mit einem anderen Auto zusammen.
    Eine Frau wollte aus dem Parkplatz Kaiserwiese auf den Inneren Ring in Nördlingen biegen. Dabei stieß sie mit einem anderen Auto zusammen. Foto: Christin Klose, dpa (Symbolbild)

    Zwei Autos sind auf dem Inneren Ring in Nördlingen zusammengestoßen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am vergangenen Mittwoch gegen 15 Uhr. Eine 58-Jährige stand mit ihrem Auto an der Einmündung zum Parkplatz Kaiserwiese, um nach links auf den Inneren Ring einzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 59-Jähriger auf dem Inneren Ring in Richtung Würzburger Straße. Er soll den rechten Blinker betätigt haben, woraufhin die Frau dachte, das Auto biege in den Parkplatz ein. Sie fuhr deshalb auf den Inneren Ring. Der Mann fuhr jedoch geradeaus weiter, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Ein Zeuge, der hinter dem 59-Jährigen fuhr, gab an, dass dieser definitiv rechts geblinkt hatte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. (AZ)

