Blinker falsch gesetzt: Zwei Autos stoßen in Nördlingen zusammen

Zwei Autos sind auf dem Inneren Ring in Nördlingen zusammengestoßen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am vergangenen Mittwoch gegen 15 Uhr. Eine 58-Jährige stand mit ihrem Auto an der Einmündung zum Parkplatz Kaiserwiese, um nach links auf den Inneren Ring einzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 59-Jähriger auf dem Inneren Ring in Richtung Würzburger Straße. Er soll den rechten Blinker betätigt haben, woraufhin die Frau dachte, das Auto biege in den Parkplatz ein. Sie fuhr deshalb auf den Inneren Ring. Der Mann fuhr jedoch geradeaus weiter, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Ein Zeuge, der hinter dem 59-Jährigen fuhr, gab an, dass dieser definitiv rechts geblinkt hatte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. (AZ)

