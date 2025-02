Roten Opel angefahren und geflüchtet: Polizei sucht nach Zeugen

Ein Auto, das am Löpsinger Tor geparkt war, ist am Freitag in der Zeit zwischen 18.50 Uhr und 19.30 Uhr beschädigt worden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stieß vermutlich beim Rangieren gegen die Fahrzeugfront des roten Pkw Opel Crossland, so die Polizei. Um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro kümmerte sich der Unfallverursacher nicht, sondern flüchtete. (AZ)

