Lkw-Fahrer streift Auto bei Nördlingen – und fährt einfach weiter

Ein Lkw-Fahrer hat bei Nördlingen ein Auto gestreift und ist dennoch einfach weitergefahren. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am vergangenen Mittwochnachmittag. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr auf die B 25 in Richtung Wallerstein und übersah dabei einen Autofahrer. Dieser versuchte noch nach links auszuwichen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Lkw seinen rechten Außenspiegel streifte. Doch der Fahrer des Sattelzuges hielt nicht an, also fuhr ihm der Autofahrer hinterher und verständigte die Polizei. Schließlich konnte der Unfallverursacher angehalten werden, er erhält jetzt eine Strafanzeige. Der Schaden am gestreiften Auto beläuft sich auf 150 Euro. (AZ)

