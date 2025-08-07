Icon Menü
Unfallflucht bei Nördlingen: Lkw-Fahrer streift Auto und flüchtet

Nördlingen

Lkw-Fahrer streift Auto bei Nördlingen – und fährt einfach weiter

Der Fahrer eines Sattelzuges streifte auf der B25 bei Nördlingen ein Auto, hielt aber nicht an. Wie ihn die Polizei schließlich dennoch stellen konnte.
    • |
    • |
    • |
    Auf der B 25 bei Nördlingen streifte ein Lkw-Fahrer den Seitenspiegel eines Autos und fuhr einfach weiter. Doch die Polizei konnte ihn stellen.
    Auf der B 25 bei Nördlingen streifte ein Lkw-Fahrer den Seitenspiegel eines Autos und fuhr einfach weiter. Doch die Polizei konnte ihn stellen. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein Lkw-Fahrer hat bei Nördlingen ein Auto gestreift und ist dennoch einfach weitergefahren. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am vergangenen Mittwochnachmittag. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr auf die B 25 in Richtung Wallerstein und übersah dabei einen Autofahrer. Dieser versuchte noch nach links auszuwichen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Lkw seinen rechten Außenspiegel streifte. Doch der Fahrer des Sattelzuges hielt nicht an, also fuhr ihm der Autofahrer hinterher und verständigte die Polizei. Schließlich konnte der Unfallverursacher angehalten werden, er erhält jetzt eine Strafanzeige. Der Schaden am gestreiften Auto beläuft sich auf 150 Euro. (AZ)

