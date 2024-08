Mann will daheim rückwärts einparken und wird angefahren

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch in der Ringstraße in Alerheim ereignet. Ein 51-jähriger Mann wollte rückwärts in seine Hofeinfahrt einparken. Hierbei wendete er seinen Pkw auf der Ringstraße und fuhr rückwärts. Der Fahrer eines anderen Fahrzeugs befuhr zur gleichen Zeit die Ringstraße in Richtung Postweg und missachtete nach Angaben der Polizei beim Linksabbiegen das Rechtsfahrgebot. Er befuhr widerrechtlich den Grünstreifen zwischen dem Grundstück des 51-Jährigen und der Ringstraße.

Dabei habe er mit der rechten Fahrzeugseite seines Fahrzeugs das Heck am Pkw des 51-Jährigen touchiert. Nach 200 Metern hielt der Unfallverursacher kurz an und stieg aus seinem Fahrzeug aus. Dann setzte er seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Geschädigte konnte sich noch ein Teilkennzeichen des Verursacherfahrzeugs notieren. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Wer diesbezüglich Hinweise geben kann, soll sich bitte mit der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 0990881/2956-0 in Verbindung setzen. (AZ)