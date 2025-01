Unfallflucht in der Flurstraße: Geparkter Toyota Yaris stark beschädigt

Der geparkte Wagen einer 19-Jährigen ist am Donnerstag zwischen 16.15 und 16.40 Uhr in der Flurstraße angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, stand der weiße Toyota Yaris ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein vorbeifahrendes Auto beschädigte den Toyota so stark, dass er nicht mehr fahrfähig war. An dem weißen Auto konnte man roten Fremdlack feststellen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Um Zeugenhinweise wird unter der Telefonnummer 09081/29560 gebeten. (AZ)

