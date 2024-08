Unfallflucht in der Herrengasse: Mann flüchtet nach Kollision mit geparktem Auto

Wie die Polizei mitteilt, kam es bereits am 10. August zu einer Unfallflucht in der Herrengasse. Ein älterer Mann fuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem Wagen in der Herrengasse und streifte mit dem linken Außenspiegel seines Fahrzeugs den rechten Außenspiegel eines dort geparkten Wagens. Der Mann stieg aus, brachte den Schaden an seinem Fahrzeug in Ordnung und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen haben alles beobachtet und sich das Kennzeichen des Unfallverursachers notiert. Die Polizei konnte diesen mittlerweile ermitteln. Er muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Es enstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. (AZ)

